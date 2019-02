Mo: Pence,Teheran pericolo maggiore pace

(ANSA) - VARSAVIA, 14 FEB - Il pericolo maggiore per la pace nel Medio Oriente è la Repubblica islamica dell'Iran ed è questa la convinzione, che hanno espresso tutti i leader di questa regione presenti nella conferenza di Varsavia. Lo ha detto Mike Pence, vicepresidente americano, intervenendo al summit. Secondo Pence, il regime di Teheran è il principale sponsor del terrorismo nel mondo, è contro la libertà di parola, opprime le minoranze, tratta in modo brutale le donne, ha fra i suoi scopi la cancellazione dello stato d'Israele. Per Pence tutti i paesi che amano la libertà devono prendere posizione sull'Iran e fare i conti con il regime di Teheran, a proposito del male e delle ingiustizie compiute nei confronti della propria nazione e del mondo.