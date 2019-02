Putin, miliziani Idlib saranno puniti

(ANSA) - MOSCA, 14 FEB - "La creazione di una zona di de-escalation a Idlib è una misura provvisoria, le sortite aggressive dei guerriglieri non devono restare impunite": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo aver discusso a Sochi della situazione in Siria con i presidenti di Turchia e Iran, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani. "Partiamo dal presupposto - ha affermato Putin - che il mantenimento del regime di cessazione delle ostilità non deve essere a danno degli sforzi per combattere il terrorismo".