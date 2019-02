Colosseo, petardo sotto mezzo Esercito

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Un petardo è esploso alle 12.30 circa sotto un mezzo dell'Esercito in servizio in piazza del Colosseo a Roma. Secondo quanto si è appreso, gli stessi militari avrebbero spento il principio d'incendio. Non risultano feriti. Sul posto la polizia. Sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto.