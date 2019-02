Lombardi (M5S), Di Maio non é Mandrake

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Di Maio? Per quanto uno sia bravo non è Mandrake. Essere Ministro del Lavoro e delle Attività Produttive, vicepremier e capo politico della prima forza politica italiana". Così Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, oggi a "Un Giorno da Pecora" su Radio 1 Rai. Qual è il ruolo che Di Maio potrebbe condividere? "Forse quello di guida politica del M5S: dividere le responsabilità in base a temi specifici e competenze maturate su quei temi potrebbe essere un sistema vincente. D'altra parte noi siamo nati come intelligenza collettiva o almeno questa era l'ambizione".