Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, dopo che ha avuto un malore in casa. Bossi, a quanto di apprende, avrebbe avuto un'ischemia e sarebbe grave. Umberto Bossi, il fondatore della Lega, ora ricoverato all’ospedale di Varese, è in rianimazione e sarebbe sotto sedativi.

Da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero in lieve miglioramento. Bossi si sarebbe sentito male intorno alle 16.30 nella sua abitazione a Gemonio, nel Varesotto. Avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la testa. A dare l'allarme sono stati i familiari presenti.