Tre arresti, anche imprenditore caseario

(ANSA) - SALERNO, 15 FEB - La Guardia di Finanza e i Carabinieri di Salerno, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, stanno eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare personale emesse dal gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di un noto imprenditore del settore caseario, di un ex collaboratore di giustizia già affiliato alla camorra e di un pubblico funzionario, per i reati di corruzione e istigazione aggravata alla corruzione, detenzione e porto illegale di armi da sparo clandestine, ricettazione e turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Non ancora resi noti i nomi dei destinatari dei provvedimenti. Ulteriori dettagli saranno forniti nella conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Salerno.(ANSA).