Ferita su traghetto morì,compagnia guai

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Si ferisce sul traghetto e muore per un'infezione: ora la famiglia ha chiesto il risarcimento danni alla compagnia di navigazione. Innocenza Cappadonna, 80 anni, residente a Valperga (Torino), è morta lo scorso 4 settembre per uno shock settico all'ospedale Molinette. Il 30 maggio dello scorso anno l'anziana, con la figlia e il genero, era salita su un traghetto a Genova diretta in Sicilia. A Palermo, durante il trasferimento della donna sulla sedia a rotelle verso il camper della famiglia, il personale finì col far sbattere la carrozzina contro un gradino del mezzo. La pensionata subì una profonda ferita alla gamba sinistra tanto da richiedere l'intervento del medico di bordo. Nei giorni successivi la situazione è precipitata a causa della ferita non curata correttamente, fino al trasferimento d'urgenza alle Molinette di Torino. Il 4 settembre l'ottantenne è morta. Respinta una prima richiesta di risarcimento, la famiglia ha denunciato la compagnia di navigazione alla procura di Ivrea.