'Banda del Parmigiano' sfugge ad alt Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 FEB - Una banda di ladri di Parmigiano Reggiano è stata intercettata la scorsa notte dai carabinieri di Reggio Emilia. L'auto sui cui viaggiavano i tre malviventi, risultata poi rubata a fine gennaio in provincia di Ancona, non si è fermata all'alt del militari per un controllo. Da lì è scattato l'inseguimento da parte degli uomini dell'Arma di Guastalla, con l'istituzione di diversi posti di blocco nelle zone limitrofe. A quel punto, la banda ha deciso di abbandonare l'auto sulla provinciale che porta verso la Bassa reggiana, nel tratto chiamato via Pubblica. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce nelle campagne. A bordo del veicolo sono state trovate quattro forme di Parmigiano Reggiano, risultate rubate da un caseificio della periferia di Reggio Emilia. Il materiale è stato restituito ai proprietari. Anche l'auto è stata sequestrata.