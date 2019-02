Caschi sequestrati in Asilo sgomberato

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Una ottantina di protezioni e parastinchi e 27 caschi neri sono stati sequestrati dalla polizia nel corso dello sgombero, a Torino, dell'Asilo occupato di via Alessandria. Il materiale era nascosto in alcuni sacchi in un sottotetto dell'area cucina, a cui si accedeva tramite una botola. "Ribadisco che l'Asilo era un luogo dove non si pensava solo a realizzare proteste sociali, ma dove la protesta veniva vissuta come punto di partenza per altri obiettivi", spiega il questore di Torino, Francesco Messina, illustrando l'ultimo risvolto delle indagini sull'Asilo, il cui sgombero a causato violente proteste nei giorni scorsi. "Si tratta di materiale necessario a proteggersi in situazioni che prevedono travisamento e ricorso alla violenza - materiale - continua il questore - Credo sia importante che si sappia cosa veniva custodito lì dentro".