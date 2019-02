A Milano un nuovo centro per senzatetto

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Un nuovo centro per l'accoglienza e l'inclusione sociale per senzatetto a Milano: è il 'Villaggio della Carità' che ospiterà 20 persone senza fissa dimora all'interno di una struttura allo Scalo Romana di piazzale Lodi. Il centro con dormitorio, spazi comuni e cucina - di proprietà di Fs Sistemi Urbani e gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco in convenzione con il Comune di Milano - sarà aperto 24 ore su 24. Una vera e propria casa per gli ospiti da gestire in comunità, con l'aiuto di educatori presenti in maniera fissa. "Quella della microcomunità è una sperimentazione che abbiamo inaugurato quest'anno per migliorare l'accoglienza dei senza fissa dimora - ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociale Pierfrancesco Majorino dopo il taglio del nastro -. Con questo nuovo presidio facciamo un passo ulteriore, privilegiando una logica non più emergenziale nella pianificazione e puntando alla reintegrazione dei più fragili", ha concluso l'assessore.