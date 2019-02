Foibe: assessore Fvg, pretendiamo scuse

(ANSA) - TRIESTE, 15 FEB - "Chi deve chiedere scusa sono i governi dell'ex Jugoslavia, all'Italia, agli esuli e agli infoibati. Vorremo che i presidenti di Slovenia e Croazia imitassero il grande gesto di Willy Brandt a Varsavia, quando il cancelliere tedesco si inginocchiò davanti al memoriale del ghetto di Varsavia". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente Fvg ed esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Scoccimarro, intervenendo a una trasmissione televisiva dell'emittente locale Telequattro, rinfocolando le polemiche scatenate dalle dichiarazioni politiche in occasione del Giorno del Ricordo a Basovizza. Tornando sulle parole del presidente del Parlamento europeo di domenica scorsa, Antonio Tajani, Scoccimarro ha sottolineato che "Tajani va interpretato, perché come diceva Almirante 'non vogliamo schierare i carri armati sul confine, ma nulla vieta di considerare Istria, Fiume e Dalmazia terre di cultura italiana'", criticando quei politici "ignoranti o in mala fede" per i quali "Foibe ed esodo non furono una pulizia etnica".