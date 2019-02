Eurocamera vieta conferenza Puigdemont

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - "In seguito a una valutazione della direzione generale della sicurezza (Dg safe) dell'Eurocamera, il presidente del Parlamento Ue ha deciso di non autorizzare l'evento sui diritti fondamentali nell'Unione europea organizzato dall'eurodeputato Packet" lunedì e al quale era prevista la partecipazione dell'ex presidente catalano, Carles Puigdemont. Lo precisa una nota del Parlamento Ue. "Secondo la valutazione, vi è un rischio elevato che l'evento possa rappresentare una minaccia per il mantenimento dell'ordine pubblico nei locali del Parlamento. La valutazione tiene conto di diversi elementi, tra cui la recente occupazione da parte dei manifestanti del Parlamento Ue e degli edifici della Commissione a Barcellona, le tensioni legate al processo contro i leader filo indipendentisti catalani, la mancanza di informazioni sui partecipanti all'evento e la possibilità di incidenti all'interno o intorno ai locali del Parlamento".