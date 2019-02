(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - L'ex governatore repubblicano del Massachusetts, Bill Weld, sta valutando di sfidare Donald Trump alle elezioni del 2020. Una decisione legata al fatto - spiega Weld secondo quanto riportano i media americani - che gli Stati Uniti sono in ''grave pericolo''. Se scendesse ufficialmente in campo, Weld sarebbe il primo repubblicano a farsi avanti per sfidare Trump nel 2020.