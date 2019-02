Topi in scuola Calabria, protesta mamme

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 15 FEB - La mamme di un gruppo di alunni della scuola "Santissimi medici" di Castrovillari hanno inscenato stamattina una protesta per denunciare la presenza di topi nell'istituto. Tra gli alunni, negli ultimi giorni, sono stati registrati alcuni casi di dermatite atopica. La dirigente dell'istituto ha segnalato il problema all''Amministrazione comunale che, appena ricevuta la comunicazione, ha contattato l'Azienda sanitaria provinciale, che ha programmato per lunedì la derattizzazione. I genitori non hanno accolto la proposta della dirigente di effettuare la derattizzazione senza disporre la sospensione delle attività scolastiche considerato che, a suo dire, le nuove tecniche d'intervento lo consentono. La decisione presa dai genitori, dunque, é di non mandare i figli a scuola domani e nella giornata di lunedì. In ogni caso i genitori faranno disertare ai figli le lezioni fino a quando non avranno assicurazione che la presenza dei topi nella scuola é stata totalmente eliminata.