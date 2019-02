Vanno a rubare, figlia 6 anni li aspetta

(ANSA) - VERONA, 15 FEB - Sono andati a rubare lasciando nell'auto la figlia di 6 anni, ma sono stati scoperti dai carabinieri e arrestati. Si tratta di una coppia veronese, lui 29enne, lei 33 anni, fermata in flagranza di reato dai Carabinieri di Bardolino (Verona). Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso. I militari dell'Arma avevano già avviato indagini su una una serie di furti commessi all'interno di un ristorante della zona. La coppia è stata ripresa nelle immagini del sistema di videosorveglianza privato del locale, così i gli investigatori hanno organizzato un servizio di appostamento notturno: i due giovani sono stati fermati mentre stavano per portare via il registratore di cassa del ristorante, dopo avere forzato l'ingresso. Quando i militari si sono spostati per perquisire l'auto della coppia hanno scoperto che a bordo c'era una bambina di 6 anni, figlia del 29enne, che attendeva i genitori per tornare a casa.