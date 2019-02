Papa,paura origina schiavitù e dittature

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La paura è l'origine della schiavitù e anche l'origine di ogni dittatura: sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori". Lo ha detto il papa nell'omelia alla messa per il meeting delle realtà di accoglienza "Liberi dalla paura", che organizzato dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas e dal Centro Astalli, riunisce fino al 15 febbraio famiglie, parrocchie, le associazioni, realtà diverse che hanno scelto di ospitare e integrare i migranti. "Di fronte alle cattiverie e alle brutture del nostro tempo, siamo tentati di abbandonare il nostro sogno di libertà. Proviamo legittima paura di fronte a situazioni che ci sembrano senza via d'uscita. E non bastano le parole umane di un condottiero o di un profeta a rassicurarci", ha detto papa Francesco, che ha invitato a "non ripiegarsi su sé stessi, segno di sconfitta", e ad aprirsi agli altri.