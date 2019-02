(ANSA) - BERLINO, 15 FEB - "Noi valuteremo il da farsi, tutti insieme e non in via bilaterale. Ma non abbiamo intenzione di stazionare in Europa vettori nucleari". Lo ha detto il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, a Monaco, parlando dell'Inf. "Il regime di controllo delle armi nucleari è in pericolo", ha detto ancora il segretario della Nato. "Noi vogliamo che la Russia sia conforme al trattato e rivolgiamo un appello alla Russia", ha aggiunto, sottolineando che Mosca ha violato l'accordo Inf.