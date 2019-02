Salvini, con Francia polemica chiusa

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Sono contento per la polemica chiusa. Adesso rinnovo la richiesta d'incontro con il ministro francese agli Interni, con l'obiettivo di riportare in Italia alcuni dei 15 terroristi latitanti da anni in Francia". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.