Stage trucco in ospedale, no a Ferragni

(ANSA) - PADOVA, 15 FEB - Niente stage di trucco con Chiara Ferragni per le giovani pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. L'accordo con l'influencer, e moglie del cantante Fedez, era già stato raggiunto. La regina dei social avrebbe dovuto presentarsi domani, sabato, per insegnare ai giovani malati oncologici come usare rossetti, fard e mascara, per essere più glamour e bucare il video, anche se solo di uno smartphone. Ma quando tutto era pronto - riferisce 'Il Mattino di Padova' - è arrivato il divieto della direzione dell'azienda ospedaliera, per la quale l'evento era "inopportuno". E pare che nel reparto pediatrico la delusione sia stata forte. L'invito alla star dei social era stato fatto da una caposala, e aveva passato il vaglio della direttrice dell'oncoematologia pediatrica. Ma è arrivato il 'no' della direzione ospedaliera, non per il buon fine dell'iniziativa, ma per l'eccesso di attenzione mediatica che il nome di Ferragni avrebbe determinato con il suo arrivo in un reparto ospedaliero.