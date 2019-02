Mueller: Manafort paghi 25 mln multe

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Robert Mueller chiede che Paul Manafort paghi 25 milioni di dollari in multe per aver messo in piedi una frode durata un decennio, comportandosi come se fosse al di sopra della legge. E' quanto emerge dai documentati depositati al tribunale della Virginia dallo staff del procuratore speciale per il Russiagate, che ha raccomandato una condanna fra i 19 e i 24 anni di carcere per l'ex responsabile della campagna presidenziale di Donald Trump. Una richiesta quest'ultima che per Manafort si tradurrebbe nel trascorrere praticamente il resto dei suoi anni dietro le sbarre vista la sua età, 69 anni. Con le sue frodi fiscali e ai danni delle banche, Manafort ha nascosto milioni di dollari guadagnati con le sue consulenze politiche all'Ucraina e frodato gli americani nel tentativo di "mantenere il suo stravagante stile di vita".