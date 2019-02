Siria: fonti, l'Isis usa i civili come scudi umani

L’Isis asserragliato nell’ultimo fazzoletto di terra nel sud-est della Siria «usa i civili come scudi umani». Lo hanno confermato all’Ansa fonti curdo-siriane in contatto con i combattenti al fronte, che guidano l’assalto alle ultime centinaia di metri quadrati ancora in mano ai jihadisti. «Il motivo del rallentamento dell’offensiva è dovuto proprio alla presenza di civili. Noi cerchiamo di proteggerli», hanno detto le fonti.