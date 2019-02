Traffico migranti da Torino, 11 arresti

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Gestivano il traffico di clandestini, dal loro arrivo nel sud Italia agli spostamenti nel Nord Europa, utilizzando come centrale operativa l'ex Moi di Torino, il villaggio olimpico occupato dal 2015 da profughi e famiglie di migranti. Dopo tre anni di indagini, la polizia ha smantellato quello che era diventato un vero e proprio 'tour operator' del clandestino, con decine di stranieri smistati in Europa dietro ingenti somme di denaro. Gli indagati, somali in prevalenza, sono 25, 11 gli arrestati, 5 i ricercati. "L'organizzazione che abbiamo sgominato è potente e forte. Si è trattato di un'indagine molto complessa", commenta il questore del capoluogo piemontese, Francesco Messina. L'operazione Mogadiscio, come è stata battezzata dalla squadra mobile di Torino che l'ha condotta con i colleghi di Firenze e Gorizia e con il supporto di Europol e Eurojust, ha preso il via tre anni fa, quando la polizia francese individuò un passeur partito proprio dalle palazzine di via Giordano Bruno.