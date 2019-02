Università: Milano prima in mediazione

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Primo posto per la Statale, secondo per la Cattolica e terzo per la Bicocca con in più il Premio Next Generation sempre per la Cattolica: sono tutti di università milanesi gli studenti vincitori della settima edizione della "Competizione Italiana di Mediazione". All'iniziativa, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in collaborazione con la Statale del capoluogo lombardo - si legge in una nota - hanno preso parte 150 studenti di 21 università italiane. E' stata una sfida di simulazione in un "ring verbale" con l'interpretazione del ruolo di clienti e avvocati a confronto su cinque casi da gestire in mediazione: una complessa vicenda ereditaria, la contestazione sull'uso di un marchio commerciale, lo sfruttamento sulla creazione di una App, la separazione di due coniugi e, infine, la lite relativa alla realizzazione di un serial televisivo.