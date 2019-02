(ANSA) - BERLINO, 16 FEB - Il ministro del commercio Usa classifica le auto europee "come pericolo per la sicurezza nazionale". Questo per la Germania è "spaventoso". Lo ha detto Angela Merkel a Monaco. "Noi - ha aggiunto - siamo orgogliosi delle nostre auto e con ragione". "Se adesso queste auto, che vengono prodotte in South Carolina, non vengono considerate meno minacciose di quelle che vengono prodotte in Baviera e sono all'improvviso una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, questo ci spaventa", ha affermato Merkel. La classificazione delle auto europee come pericolo per la sicurezza nazionale americana sarebbe il presupposto per imporre i dazi.