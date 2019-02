Delegazione Csm lunedì a Caltanissetta

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Una delegazione del CSM guidata dal Vice Presidente David Ermini, con i Consiglieri siciliani Concetta Grillo e Paolo Criscuoli e il Segretario generale Paola Piraccini, lunedì 18 febbraio sarà a Caltanissetta per una visita al palazzo di giustizia. I Componenti dell'organo di governo autonomo della magistratura, nel corso della mattinata, incontreranno i Capi degli uffici giudiziari nisseni, i magistrati, gli avvocati e i dirigenti amministrativi del Distretto. La visita agli Uffici giudiziari di Caltanissetta da parte del Vice Presidente Ermini e della delegazione consiliare vuole testimoniare l' attenzione del CSM agli Uffici giudiziari di frontiera, che in Sicilia sono particolarmente gravati da delicati processi di rilievo nazionale, anche in vista della rivisitazione delle piante organiche.