Si uccide dopo una lite con moglie: la pistola era della donna

«Non conosco la famiglia al centro di questa terribile vicenda, mi dicono che si sarebbero trasferiti da poco in paese, ho pensato se fosse il caso di far visita alla donna, poi ho ritenuto che il momento è troppo delicato ed è meglio rimanere in silenzio": sono le parole di Giovanna Novello, sindaco di Borgoricco, dopo la notizia che un uomo di 47 anni si è suicidato dopo un violento litigio con la moglie, sulla quale anche in passato avrebbe compiuto gesti violenti.

Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri l’uomo, una volta rimasto solo dopo che la moglie è scappata dai vicini, ha preso la pistola che apparteneva alla donna, regolarmente denunciata, e si è sparato un colpo alla testa. La Procura non ha ritenuto il caso di inviare il medico legale sul posto. Il fatto è stato rubricato come suicidio; il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria e non è ancora stato stabilito se si farà l’autopsia.