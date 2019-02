(ANSA) - CARACAS, 16 FEB - In Venezuela il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim, ha chiesto alla gente di scendere in piazza in tutto il Paese sabato 23 febbraio a sostegno dell'ingresso degli aiuti umanitari. "Ci sarà un Paese totalmente mobilitato - ha sostenuto Guaidó in una manifestazione organizzata dal quotidiano El Nacional - per dimostrare che non solamente siamo la maggioranza ma che continueremo a manifestare fino alla fine dell'usurpazione, di un governo di transizione e di libere elezioni".