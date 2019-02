Nobel Pace, premier Abe sponsor per Tru

(ANSA) - TOKYO, 17 FEB - Nessuna conferma, né smentita, da parte del governo giapponese alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, circa il sostegno del premier nipponico Shinzo Abe alla nomina di Trump per il premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Abe - in base a quanto rivelato dall'ex tycoon Usa - ha indirizzato una lettera di cinque pagine al comitato norvegese, menzionando il lavoro svolto da Trump durante il vertice di Singapore dello scorso giugno con il leader coreano Kin Jong Un. Il presidente Usa non ha specificato quando la missiva sarebbe stata spedita, e ha precisato che i due leader provano un sentimento di stima reciproca e che "il popolo giapponese si sente più tranquillo, e più sicuro". Trump ha aggiunto che non c'è fretta per il completamento del processo di denuclerizzazione, ma che vorrebbe che Kim continuasse a non condurre test missilistici e nucleari.