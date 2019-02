Giachino,111mila firme sì Tav,ora a Roma

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Ha superato le 111 mila firme, su Change.org, la petizione online a sostegno della Torino-Lione. Lo annuncia il promotore dell'iniziativa, Mino Giachino, che dà appuntamento a tutti i sostenitori dell'opera in piazza Montecitorio, giovedì 21 febbraio, per presentare la sua analisi costi benefici sulla Tav. "Le manifestazioni si Tav organizzate con le 'madamin' e il dialogo che ho aperto con Salvini hanno cambiato le cose, la spaccatura nel governo è evidente ed è saltato l'accordo iniziale tra Salvini e Di Maio - sostiene Giachino -. Ma la sfida non è stata ancora vinta definitivamente e Toninelli testardamente ha presentato una analisi costi e benefici scritta da professori No Tav. La battaglia si sposta a Roma, dobbiamo far capire a Toninelli che se va in Parlamento con la sua decisione di dire No alla TAV verrà bocciato. Ecco perché giovedì ci troveremo alle 11.30 in Piazza Montecitorio a presentare la nostra analisi costi e benefici - conclude -. Cercate di esserci: sarà un segnale forte".