Boateng esordisce al Camp Nou, i ladri fanno un furto da 300mila euro a casa sua

Brutta sorpresa a Barcellona per Kevin Prince Boateng, la cui casa è stata svaligiata la scorsa notte dai ladri che avrebbero rubato preziosi e denaro per un importo stimato in circa 300mila euro. E’ quanto riporta Mundo Deportivo, sottolineando che il furto sarebbe avvenuto proprio mentre giocatore l’attaccante ex Sassuolo faceva il suo esordio da titolare con i blaugrana a fianco di Messi e Dembelè nella partita vinta 1-0 sul Real Valladolid al Camp Nou.