(ANSA) - PARIGI, 17 FEB - I gilet gialli sono in piazza anche oggi, per la prima volta di domenica a Parigi, per i 3 mesi dall'inizio dell'ondata di protesta. Il percorso prescelto è simile a quello del corteo di ieri, 14/o atto: Arco di Trionfo, Champs-Elysees, Champs de Mars, les Invalides. Gli organizzatori di questa "domenica gialla" parlano di intenzioni "pacifiche" per "tornare alle origini" del movimento. (ANSA).