de Magistris, entro anno referendum

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - "Entro quest'anno faremo un referendum per la totale autonomia della Città di Napoli: avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze". Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su Facebook che aggiunge: "successivamente proveremo a realizzare, se lo vorranno anche le altre popolazioni del Sud, un referendum per l'autonomia differenziata dell'intero Mezzogiorno d'Italia"." Altro che zavorra del Paese, dimostreremo con orgoglio e passione - sottolinea de Magistris - che siamo e saremo, con le nostre risorse umane e territoriali, il motore per un'Italia più coesa, più giusta e con minori disuguaglianze. Noi non siamo contro i popoli della Lombardia e del Veneto che hanno votato per l'autonomia. Siamo anche noi per l'autonomia. Noi siamo per sconfiggere quei politici che hanno fondato la loro fortuna personale sull'odio e sul razzismo".