Iran: Khamenei, non fidatevi di europei

(ANSA) - TEHERAN, 18 FEB - "L'ostilità degli Stati Uniti contro l'Iran è chiara. Ma oggi anche gli europei potrebbe avere piani" contro di noi. Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, in un incontro a Teheran con un gruppo di cittadini della provincia dell'Azerbaigian orientale. "Invito le autorità, che cerano di evitare i problemi, a non farsi ingannare. A volte mostrano i denti e a volte sorridono, ma non c'è differenza tra questi comportamenti perché anche il loro sorriso proviene dalla loro ostilità", ha sostenuto Khamenei, denunciando "l'odio" verso la religione e la Repubblica islamica da parte dei loro nemici.