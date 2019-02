Diciotti, Giorgetti: il governo non cade

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - In caso di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti, il governo non rischia di cadere. "No, perche?", ha risposto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti (Lega) a margine di un convegno a Milano. "L'ha detto anche Salvini, il governo va avanti per fare le cose fatte bene. Non è questo che ci preoccupa", aggiunge.