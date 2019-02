Ue: commissione Sedec a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 FEB - Si sono aperti a Palermo, a Palazzo Chiaramonte-Steri, i lavori della Sedec, la Commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato europeo delle Regioni (CdR), organismo dell'Unione Europea composto da rappresentanti degli enti locali territoriali provenienti dai 28 Stati membri. Oggi e domani lo Steri, sede del Rettorato dell'Università di Palermo, ospita l'evento internazionale: oltre cento rappresentanti europei tra presidenti delle Regioni, loro delegati e sindaci delle maggiori città. I lavori sono tradotti in 10 lingue. Palermo sarà al centro della politica europea in materia, soprattutto, di ricerca, cultura e Agenda digitale. Organizzatore della due giorni è Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana, assessore all'Economia e neo-presidente dell'Intergruppo delle regioni insulari del Comitato europeo delle Regioni. "Questo evento - dice Armao - dimostra come l'Ue sia vicina all'Italia e alla Sicilia".