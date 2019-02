TAv: Chiamparino, Telt proceda con bandi

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Domani in Telt c'è un appuntamento importante: io mi auguro che per non rischiare, di fronte alle loro responsabilità, si proceda con i bandi per le gare dei due miliardi e trecento milioni circa che consentirebbero di proseguire con la costruzione dell'opera". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a proposito della pubblicazione dei bandi di gara per l'avvio dei lavori della Torino-Lione, all'ordine del giorno del consiglio d'amministrazione di Telt, in programma domani. Chiamparino non parteciperà alla manifestazione sì Tav che Mino Giachino sta organizzando per giovedì a Roma: "Non vado alla manifestazione di Giachino perché è una mobilitazione che ha legittimamente un profilo politico, organizzato da un esponente politico che se non sbaglio sta organizzando una lista nell'ambito del centrodestra - spiega -. Io partecipo alle manifestazioni a favore della Tav animate da uno spirito civico, come sono state quelle trasversali organizzate a Torino".