Di Maio: sosterrò risultato voto online

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - "Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione online sul caso Diciotti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Pomigliano d'Arco (Napoli). "Qualcuno si è lamentato del quesito - ha aggiunto senza nominare esplicitamente Beppe Grillo -, ma è lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni. Non parlo sui se e sui ma". "Ci sentiamo stasera - ha concluso - e poi ognuno si assume le proprie responsabilità". "Sul governo si va avanti. Ho preso un impegno con gli italiani e intendo portarlo avanti", ha detto ancora il vicepremier del M5S.