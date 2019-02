Scaricavano materiale pedopornografico dal pc del Comune: tre dipendenti nei guai

Si sono appropriati di circa 7 milioni di byte di traffico telematico del Comune di Venaria per scaricare materiale pedo-pornografico e poi rivenderlo nel deep-web. Un dipendente, impiegato presso l’ufficio Ragioneria, è stato arrestato; messo ai domiciliari ha rassegnato le dimissioni. Altri due, in servizio rispettivamente presso l'ufficio Urbanistica e l’ufficio Personale, sono stati denunciati e sospesi dal lavoro. Sono accusati, a vario titolo, di pedopornografia, truffa aggravata e peculato.

Dalle indagini della polizia municipale di Venaria, su disposizione della Procura di Torino, è emerso che tra il 26 settembre e il 5 febbraio, gli indagati hanno scaricato circa 68mila file, tra foto e video, di cui 3.800 con materiale pedopornografico, e li hanno salvati su chiavette e memorie esterne per poi rivenderli.

Secondo gli inquirenti, i tre utilizzavano i pc del Comune anche per scommettere e fare acquisti. Le telecamere installate nei locali hanno filmato due di loro mentre si masturbavano in ufficio. Nei guai è finita anche la moglie del dipendente arrestato, funzionaria dell’ufficio Personale, che avrebbe assegnato al marito straordinari non dovuti.

I dati sulla pedopornografia e il fatto che queste persone lavorassero una settimana su sei mesi sono sconcertanti": così il sindaco di Venaria Reale, Roberto Falcone, commenta l’operazione 'No Web' dei vigili urbani che ha portato all’arresto di un dipendente e alla denuncia di altri due funzionari del Comune accusati, a vario titolo, di pedopornografia, truffa aggravata e peculato.

«Quest’indagine tutela tutti i dipendenti che, a differenza di questi tre, si impegnano ogni giorno per il bene della Città. Ringrazio - aggiunge Falcone - il Comandante della municipale Luca Vivalda e i suoi uomini per l’ottimo lavoro».