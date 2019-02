Bisca clandestina scoperta nel vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 18 FEB - C'è anche un giocatore di poker di fama internazionale di 54 anni, originario del Vibonese, tra le persone denunciate dai carabinieri e dalla Guardia di finanza che hanno operato un blitz in un locale del capoluogo scoprendo una bisca clandestina. I militari, circondato lo stabile e rese inoffensive le vedette, hanno fatto irruzione cogliendo in flagranza i giocatori seduti ai tavoli con ingenti quantitativi di fiche. Il locale è stato sequestrato così come diverse migliaia di euro in contanti custodite nella cassa del locale. Recuperati anche documenti su cui erano annotati i nomi dei giocatori e la quota versata. I denunciati sono il legale rappresentante del circolo - il giocatore di poker - accusato di esercizio aggravato di gioco d'azzardo ed altre 8 persone, venute anche da fuori provincia, accusate di partecipazione a giochi d'azzardo. Secondo gli investigatori nella bisca erano presenti figure organiche alla 'ndrangheta. E' la prima bisca clandestina moderna scoperta nel vibonese.