Ue: Padoan, Italia si è isolata

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "Sicuramente l'Italia si è isolata in modo crescente in questi mesi e in questo modo ha perso influenza e capacità di incidere sulle scelte in Ue". Lo ha detto Pier Carlo Padoan a margine di un convegno a Milano. "Le elezioni europee che stannoßarrivando - ha aggiunto - saranno molto importanti, diverse dal passato, perché ci potranno essere nuovi equilibri nel parlamento Ue e quindi anche in Commissione".