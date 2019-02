Stalking, arrestato da Ps in Slovenia

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna e dei tre figli minorenni di lei, ma anche tentato omicidio per essersi spinto troppo oltre durante un gioco erotico. Sono i reati per cui, nell'agosto 2018, la vittima sporse denuncia contro un 58enne ex titolare di un club per scambisti di Ancona, latitante, arrestato in Slovenia dalla polizia. L'uomo è stato rintracciato il 15 febbraio a Lubiana da poliziotte della sezione reati contro persona della Squadra Mobile di Ancona, che hanno pedinato in treno l'attuale compagna che andava a trovarlo. Fermato in collaborazione con l'Interpol sulla base di un mandato d'arresto europeo, si trova in carcere a Lubiana. A suo carico, sin dal 2014, secondo quanto ricostruito dalla Mobile, diretta da Carlo Pinto, ci sono vari procedimenti per stalking e maltrattamenti nati da denunce di donne diverse ma anche un procedimento penale per sfruttamento della prostituzione legata a un locale che gestiva.