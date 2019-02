Trump evoca punizione per satira Baldwin

(ANSA) - WASHINGTON, 18 GEN - E' duello a distanza tra Donald Trump e Alec Baldwin, l'attore che interpreta il presidente nel popolare show satirico 'Saturday Night Live' (Snl) su Nbc. Dopo l'ultima derisione di Trump per il discorso con cui ha annunciato l'emergenza nazionale al confine col Messico, il presidente ha reagito minacciosamente su Twitter: "niente di divertente al trito Saturday Night Live sulla Fake News NBC! La domanda e' come i network la fanno franca con queste aggressioni ai repubblicani senza punizione? Al pari di altri show. Molto scorretto, dovrebbe essere esaminato. Questa e' la vera collusione!", ha scritto. Baldwin si e' chiesto se il tweet di Trump non "costituisca una minaccia" alla sicurezza della sua famiglia. Peter Baker, del New York Times, ha sottolineato su Twitter che "in vari decenni nessun altro presidente ha mai minacciato 'punizioni' contro un network tv per averlo trasformato in bersaglio di satira.