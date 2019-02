Polo Giustizia,Decaro 'governo risponda'

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Sul Polo della giustizia a Bari "ho scritto una lettera al ministro Bonafede e ho incontrato personalmente il direttore generale (del ministero della Giusitizia, ndr), e spero di ricevere una risposta nei prossimi giorni, altrimenti credo di avere il dovere di assumere anche una posizione, una iniziativa anche eclatante nei confronti del Ministero". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, intervenendo all'incontro organizzato da Anm, Magistratura indipendente e Ordine degli Avvocati di Bari sulla carenza di organici nel distretto, che si aggiunge ai disagi legati all'edilizia giudiziaria. "Avevamo trovato un'intesa - ha spiegato Decaro - firmato un protocollo per la realizzazione del Polo della Giustizia ma qualcosa si deve essere inceppato, perché non abbiamo ancora una risposta dopo l'invio a ottobre scorso dello studio di fattibilità per la progettazione preliminare".