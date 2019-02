India: treno veloce ritarda per nebbia

(ANSA) - NEW DELHI, 18 FEB - Davvero un inizio difficile per il treno 18, la prima Alta Velocità indiana che dovrebbe collegare Delhi a Varanasi in otto ore. Dopo lo stop per mancanza di elettricità di sabato, nell'ultima corsa test, ieri i viaggiatori che avevano acquistato i biglietti del primo viaggio commerciale del Vande Bharat Express sono arrivati a Varanasi con un'ora e mezzo di ritardo, mentre quelli che viaggiavano in direzione contraria hanno raggiunto la capitale con un'ora e tre quarti. La ragione? Il treno, interamente realizzato in India e presentato come un grande successo del made in India è stato vittima delle pessime condizioni climatiche: la nebbia ha costretto a rallentare dalla velocità prevista di 180 km ai tradizionali 60 all'ora.