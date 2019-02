Ragazzino al Carnevale con spada vera

(ANSA) - PRATO, 18 FEB - Alto rischio di ferimento per alcuni bambini a una sfilata in maschera di Carnevale a Prato dove un ragazzino di 12 anni ieri è sceso in strada con una katana - una spada orientale col filo molto tagliente - che aveva sottratto da casa dove vive coi genitori. Fortunatamente nessuno si è ferito ma per questo comportamento, la madre del 12enne - una cinese di 47 anni - è stata denunciata per abbandono di minore. Ad accorgersi di qualcosa di anomalo tra i piccoli che giocavano in maschera è stata una poliziotta libera dal servizio. Osservando il gruppetto di bambini si è avvicinata per rendersi meglio conto della situazione e infatti ha scoperto che il 12enne brandiva una spada vera, lunga un metro, che - in caso di contatto, seppur per gioco - avrebbe potuto gravemente ferire uno dei compagni. Gli altri bambini impugnavano armi finte. La poliziotta ha dunque chiamato la questura e fatto intervenire una volante per i controlli necessari.