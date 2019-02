Isis: Ue, discusso di rimpatri fighter

(ANSA) - BRUXELLES, 18 FEB - "Non è la prima volta che discutiamo" dei rimpatri dei fighter europei che si sono uniti alle fila dell'Isis, quindi "non ne abbiamo parlato come risposta all'invito del presidente Donald Trump. La questione è stata sul tavolo prima e continua ad esserlo, al di là delle richieste del presidente Trump. La competenza è dei Paesi. Quindi non è una questione che può essere risolta a livello di Unione europea, ma ho offerto la disponibilità a lavorare ad alcune idee su come coordinare le posizioni sul tema". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini.