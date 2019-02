Huawei: Ren,Usa non ci schiacceranno mai

(ANSA) - LONDRA, 19 FEB - "Non c'è modo che gli Stati Uniti ci possano schiacciare": sono di sfida le parole di Ren Zhengfei, fondatore del colosso cinese della telefonia Huawei, in risposta agli attacchi di Washington. Intervistato dalla Bbc, Ren ha replicato a 360 gradi, denunciando fra l'altro l'arresto in Canada su mandato americano di sua figlia, Meng Wanzhou, responsabile finanziaria della holding, come politicamente motivato. Mentre ha minimizzato, pur senza negarli, i danni legati al tentativo dell'amministrazione Usa di coinvolgere nel boicottaggio contro la sua azienda i Paesi alleati.