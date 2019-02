Profanato cimitero ebraico. Il ministro d'Israele agli ebrei di Francia: "Tornate a casa"

Nuovo atto antisemita in Francia a poche ore dalla manifestazione di questa sera: ignoti hanno profanato questa notte il cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia, una ventina di chilometri da Strasburgo. Lo ha riferito il Comune della cittadina alla radio France Info.

Questa sera a Parigi e in altre città della Francia, mobilitazione dopo la recrudescenza di azioni antisemite nel paese.

«Condanno fermamente l'antisemitismo in Francia e faccio appello agli ebrei: rientrate a casa, immigrate in Israele». Lo ha detto su twitter il ministro dell’immigrazione israeliano Yoav Gallant dopo gli ultimi atti di antisemitismo. «La profanazione delle tombe nel cimitero ebraico in Francia - ha aggiunto - ricorda i giorni bui della storia del popolo ebraico». Il premier Benyamin Netanyahu aveva già fatto un appello analogo dopo gli attentati del gennaio 2015 a Parigi.