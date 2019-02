(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Da uomo delle istituzioni dico: mi fido della giustizia. Questo è un grande Paese e io credo nell'Italia, sempre. Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà. Né oggi, né mai". Così Matteo Renzi nell'enews in cui afferma che bisogna "mantenere la calma" commentando la notizia dell'arresto ai domiciliari dei suoi genitori.