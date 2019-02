(ANSA) - BENEVENTO, 19 FEB - Hanno tentato una rapina a mano armata in un deposito di tabacchi all'ingrosso ma quando i due rapinatori hanno cercato di aprire la cassaforte la chiave, che era stata sottratta al titolare sotto minaccia, si è spezzata nella serratura e sono stati costretti a fuggire a mani vuote. E' accaduto questa mattina al deposito di sigarette dei Monopoli di Stato di Tufara Valle (Benevento). I due rapinatori hanno fatto irruzione scavalcando il cancello ed hanno puntato le armi in faccia ai proprietari affinché aprissero la cassaforte dove erano custodite le sigarette. Qualcosa, però, è andato storto in quanto la chiave si è spezzata all'interno della serratura. I malviventi sono quindi stati costretti a fuggire lasciando sotto shock i dipendenti ed il titolare. (ANSA).